Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
Аэропорт Жуковский предупредил о возможных изменениях расписания рейсов
В аэропорту Жуковский возможны изменения в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов, сообщили в воздушной гавани.
Администрация аэропорта в своем Telegram-канале предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов в течение дня из-за ограничений по использованию воздушного пространства. Эти меры, как отмечено в сообщении, необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В пресс-службе уточнили, что пассажирам следует оперативно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов.
Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу, приостановив все прилеты и вылеты с 9:54 по московскому времени. Также ограничения в воздушной гавани в четвертый раз за день были введены в аэропорту Жуковский.
Глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров дал рекомендации пассажирам задерживающихся рейсов.