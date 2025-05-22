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Авиаэксперт дал рекомендации пассажирам задерживающихся рейсов
Если перевозчик заранее предупредил о переносе рейса на другое время, не стоит надеяться на вылет раньше этого времени и ехать в аэропорт, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, давая рекомендации пассажирам, авиарейс которых отменен или задержан.
«В первую очередь пассажирам хочется посоветовать не паниковать. Все должны понимать, что закрытие аэропортов связанны с выполнением главной задачи авиации – обеспечением нашей безопасности», – говорит Гусаров.
«Авиакомпании обязаны уведомить своих пассажиров, если рейс откладывается на длительный период. Как правило, по возможности они заранее (за несколько часов) отправляют предупредительное письмо на почту, благодаря чему человек понимает, что ему нужно выдвигаться в аэропорт попозже. Не стоит в такой ситуации выдвигаться в аэропорт и сидеть там. Если предупредили о переносе, то рейс раньше точно не вылетит», – объясняет эксперт.
Если же о переносе рейса стало известно только в аэропорту, либо отложенный рейс был стыковочным, то необходимо обратиться к представителям авиакомпании, которые ведут данный рейс. Если из-за задержки человек попадает в ситуацию, когда не успевает на стыковочный рейс, то необходимо получить отметку о задержке самолета на посадочном талоне. Это как минимум поможет в том случае, если пассажир захочет перерегистрироваться на другой рейс, либо пригодится для получения компенсации.
Он напоминает, что в случае, если рейс задержан на два часа, то перевозчик обязан своих клиентов напоить, на четыре часа и более – накормить, а при переносе рейса на шесть часов и более – предоставить гостиницу. Особенно это необходимо транзитным пассажирам, поскольку они не могут просто выехать из дома попозже. «Даже эти обстоятельства непреодолимой силы не избавляют перевозчиков от обязанностей заботиться о пассажире», – заключил специалист.
Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу, приостановив все прилеты и вылеты с 9:54 по московскому времени. Также ограничения в воздушной гавани в четвертый раз за день быливведены в аэропорту Жуковский.