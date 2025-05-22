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Ростех анонсировал поставки тепловизоров «Взгляд» для ВС России
Военные подразделения России получат новый комплекс «Взгляд», который поможет управлять техникой при плохой видимости за счет современных отечественных комплектующих.
О начале поставок новых тепловизоров для военной техники сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.
Разработанный холдингом «Швабе» комплекс «Взгляд» позволяет управлять машинами в условиях ограниченной видимости, например ночью, в тумане или при поврежденном стекле. Система включает тепловизионную камеру, размещаемую снаружи машины, и монитор в кабине водителя, обеспечивая изображение высокой четкости в реальном времени.
В пресс-релизе отмечается, что комплекс прошел испытания в условиях, приближенных к боевым, и уже готов к поставкам в части. Вадим Калюгин, генеральный директор «Швабе», заявил: «В ходе испытаний была проверена работоспособность и подтверждена надежность нашей новой системы «Взгляд». Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света».
Комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, где традиционный обзор сильно ограничен. Все ключевые детали устройства полностью отечественного производства, что повышает надежность и эксплуатационные возможности техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Швабе» представила новые прицелы на выставке IDEX 2025. Компания также разработала разведывательную тепловизионную систему для транспорта, которая позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом производства «Швабе».