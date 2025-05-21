Tекст: Ольга Иванова

Додик предложил администрации президента США Дональда Трампа сделку по стратегически важным минералам, сообщает ТАСС.

Выступая на местном радио, он заявил, что Республика Сербская готова рассмотреть возможность партнерства с Вашингтоном и Будапештом в обмен на подтверждение ее политической автономии и гарантии Дейтонского соглашения.

«Дайте нам свободу, подтвердите наш уже существующий суверенитет, гарантируйте Дейтонское соглашение, нашу политическую автономию и независимость – и мы станем партнерами», – подчеркнул Додик в прямой речи. По его словам, местные запасы лития, бора, стронция, натрия и калия входят в число самых перспективных неосвоенных в Европе.

Додик также отметил, что подтверждение значительных запасов полезных ископаемых совпало с прибытием в 2021 году нового высокого представителя международного сообщества. Он напомнил, что Республика Сербская, Россия и Китай не признают легитимность нынешнего представителя Кристиана Шмидта, назначенного без согласия Совета Безопасности ООН.

Суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.