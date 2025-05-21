Гуцул заявила о нежелании парламента Гагаузии инициировать ее отставку

Tекст: Александра Юдина

Гуцул заявила, что Уложение Гагаузской автономии предусматривает возможность отставки главы региона, но подобная инициатива должна исходить от самого парламента автономии. Она выразила уверенность, что депутаты не пойдут на такой шаг, передает ТАСС.

Она отметила, что ранее ни одна власть в Кишиневе не предпринимала попыток лишить Гагаузию своего руководителя. По ее словам, «ни одна власть не позволяла себе вот так вот без вины арестовать башкана и лишить тем самым Гагаузскую автономию руководителя».

Башкан также подчеркнула, что даже те жители, которые не поддерживали ее и Исполком, сплотились вокруг администрации после ее ареста.

Согласно законодательству, если Гуцул останется под арестом после 25 мая, власти в Кишиневе получат основание рассмотреть вопрос об ее отстранении, поскольку она не сможет исполнять обязанности главы региона.

В апреле суд в Кишиневе постановил поместить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест после удовлетворения ходатайства прокуроров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Кишинев взял курс на ликвидацию автономии Гагаузии.