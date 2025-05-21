Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Временные ограничения сняты в аэропортах Шереметьево, Жуковском, Домодедово
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Шереметьево, Жуковском, Домодедово
Временные ограничения на прием и выпуск рейсов в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский отменены, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово сняты. Как заявили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, передает ТАСС.
В то же время ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги. Кроме того, сохраняются меры, введенные ночью, для аэропортов Костромы и Ярославля. В Росавиации не уточнили сроки снятия ограничений в этих городах.
Ранее глава подмосковного Домодедова рассказала о работе ПВО и введении ограничений в аэропортах Москвы.
В аэропортах Ярославля и Костромы ранее также вводили временные ограничения.