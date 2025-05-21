Глава подмосковного Домодедова сообщила о работе ПВО

Tекст: Вера Басилая

По словам Хрусталевой, в районе Домодедова были зафиксированы действия систем противовоздушной обороны, в аэропорту Домодедово введены временные ограничения, передает ТАСС.

Глава Домодедова призвала жителей не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО, отметив, что это может быть опасно и привести к получению осколочных ранений, а также навредить обороне и безопасности региона.

Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево. Аэропорт временно прекратил отправку и прием рейсов из-за мер безопасности.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения.

Российские средства ПВО за несколько часов утром нейтрализовали десятки украинских беспилотников, большинство из которых были обнаружены в Орловской области.

Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников, больше всего из них было сбито над Брянской и Орловской областями.