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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 11:52 • Новости дня

    Священник рассказал Путину о спасении жителей Суджи от ВСУ

    Священник рассказал Путину о спасении жителей Суджи от ВСУ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Протоиерей Евгений Шестопалов поделился с президентом Владимиром Путиным историей укрытия мирных жителей Суджи в храме во время вторжения ВСУ.

    Настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области рассказал президенту России Владимиру Путину о событиях первых дней вторжения ВСУ в регион, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что когда он увидел приближение противника, его первой мыслью стало спасение людей, и он решил укрыть в храме детей, многодетных, стариков и женщин. По словам Шестопалова, здание храма, которому более 200 лет, отличалось прочностью стен и могло выдержать даже прямое попадание некоторых боеприпасов.

    Священник сообщил, что обеспечивал укрывающихся водой и хлебом, которые покупал в ближайшем селе. Мирные жители провели в храме двое суток под непрекращающимися обстрелами, после чего было принято решение об эвакуации. Вывоз людей продолжался до одиннадцатого августа, в этом активно участвовали местные жители и представители властей.

    Шестопалов подчеркнул, что многие рисковали своими жизнями во время эвакуации. Он также поделился, что по возвращении в Суджу их дважды встречали враги: один раз пропустили, второй раз угрожали расстрелом, однако, по его словам, все остались живы благодаря божьей помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали штурмовать засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ. Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    21 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Хинштейна сделать Сумы территорией России
    Путин рассказал о просьбе Хинштейна сделать Сумы территорией России
    @ Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона. Так Путин ответил на реплику главы Глушковского района Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России.

    Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.

    В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».

    Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    18 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ деревни в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после обстрела частного домовладения в деревне Кукуевка Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По информации следствия, 2 мая боевики Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом, где находилась семейная пара, занятая благоустройством территории. В результате нападения женщина получила осколочное ранение, передает РИА «Новости».

    Пострадавшая была допрошена военными следователями и рассказала об обстоятельствах случившегося. Петренко заявила: «Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению». Действия украинских военнослужащих квалифицированы по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ как террористический акт.

    Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотника на дом в Курской области погибла 69-летняя жительница, пожар удалось ликвидировать силами спасателей и добровольцев.

    Накануне СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльске. В результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.

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    21 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания в Курской области указал на постоянную активность украинских боевиков на государственной границе.

    «Каждый день противник пытается пересечь государственную границу России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ прорваться через границу во время совещания с руководителями муниципалитетов, состоявшегося в Курской области.

    Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от ВСУ. Президент на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти к российской границе в районе Шостки.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    20 мая 2025, 09:16 • Новости дня
    Ракетно-бомбовым ударом уничтожен отряд ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».

    Бойцы российской группировки войск «Север» ракетно-бомбовым ударом поразили отряд украинских военных, который двигался из Сумской области в сторону Курской, передает РИА «Новости». Офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что цель была обнаружена при попытке пересечь границу.

    По его словам, осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов.

    По информации собеседника агентства, удар позволил предотвратить возможную диверсию на российской территории.

    Ранее группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении.

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    19 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    В Курской области обнаружили более 100 мин производства Германии

    Саперы обнаружили 103 немецкие противотанковые мины в селе Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» нашли 103 противотанковые мины производства Германии в одном из сел Суджанского района Курской области, сообщил старший расчета саперов полка с позывным «Химера».

    По словам «Химеры», в Суджанском районе Курской области были обнаружены 103 немецкие противотанковые мины, часть которых находилась прямо у обочины дорог, передает ТАСС.

    Российские военные их уже обезвредили, взрыватели выкрутили.

    Кроме того, саперы обнаружили минное поле, заложенное в непосредственной близости к населенному пункту. Установленные мины были оперативно обезврежены, опасность для местных жителей устранена.

    Ранее на освобожденной территории Курской области обнаружили противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США.

    До этого экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что министерство обороны страны приобрело такие мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» чиновнику из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Юрию Польскому, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в рамках совещания с муниципалитетами региона 20 мая, куда Польской был приглашен после того, как ранее не смог присутствовать на вручении в Москве из-за болезни.

    «Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», – сказал президент, вручив статуэтку победителю.

    Путин отметил вклад Польского в развитие местного самоуправления, подчеркнув, что «работа с людьми на земле – это совершенно иной уровень погружения». Президент выразил благодарность всем муниципальным деятелям, подчеркнув сложность их служения.

    Глава государства также поручил губернатору Курской области представить к государственным наградам деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.

    «Хочу попросить Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Путин одобрил продление ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим имущество, до их возвращения в дома. Он также призвал изучить опыт Курской области по гуманитарной помощи.

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    21 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Кирилл занимает ведущую роль в защите православной веры и укреплении единства российского общества, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов.

    Президент России Владимир Путин назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла одним из первых защитников православной веры и Отечества, передает ТАСС.

    Путин отметил, что настрой патриарха «имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу».

    «Здесь уже просили передать низкий поклон патриарху. Я обязательно это сделаю. Мы знаем позицию святейшего патриарха. Он один из первых защитников веры православной и Отечества, людей наших», – подчеркнул Путин.

    Путин также подчеркнул роль Русской православной церкви, заявив, что РПЦ «многократно, просто на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом» и что представители всех конфессий России всегда поддерживают свою паству.

    Ранее Владимир Путин посетил Курскую область после ее освобождения от ВСУ.

    На встрече с волонтерами президент России  отметил значимость поддержки священнослужителей и их работу на передовой.

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    21 мая 2025, 09:30 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности помощи священнослужителей в любое время

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил значимость поддержки, которую оказывают священнослужители в мирное и военное время, отметив их роль на передовой.

    По словам Путина, священнослужители практически всех традиционных конфессий России сейчас несут службу на боевом посту в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Помощь священнослужителей всегда востребована. И в мирное время, и сейчас, в тяжелых испытаниях», – заявил глава государства.

    «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они на линии боевого соприкосновения, причем, повторяю, всех конфессий. Оказывают помощь людям в тылу, в боевых действиях», – добавил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Курск впервые после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    21 мая 2025, 09:50 • Новости дня
    Путин одобрил предостережения Хинштейна волонтерам от поездок в приграничные районы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал предостережения врио губернатора Курской области Александра Хинштейна для волонтеров, работающих в приграничных районах.

    Президент России Владимир Путин поддержал предостережения врио губернатора Курской области Александра Хинштейна для волонтеров, работающих в приграничных районах, передает ТАСС.

    По словам одного из волонтеров, была налажена постоянная работа в приграничных районах, в пунктах временного размещения, но Хинштейн «по-отцовски ругает» их за такие поездки.

    «Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь. Но если трагедия происходит – надо не забывать про близких», – отметил Путин, обратившись к врио губернатора.

    Хинштейн объяснил, что нахождение в приграничных районах очень опасно из-за мин и регулярных обстрелов со стороны противника. Он добавил, что на случай травм или гибели волонтеров предусмотрены региональные меры поддержки для семей, а власти делают все возможное для помощи.

    Путин подчеркнул, что поддержка для семей волонтеров важна, и призвал обращаться за помощью к федеральному центру в случае необходимости.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин во время поездки осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Президент России также согласился продлить ежемесячные выплаты жителям региона, потерявшим имущество, до их возвращения в собственные дома.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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