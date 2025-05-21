Tекст: Дмитрий Зубарев

Настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области рассказал президенту России Владимиру Путину о событиях первых дней вторжения ВСУ в регион, передает РИА «Новости».

Он отметил, что когда он увидел приближение противника, его первой мыслью стало спасение людей, и он решил укрыть в храме детей, многодетных, стариков и женщин. По словам Шестопалова, здание храма, которому более 200 лет, отличалось прочностью стен и могло выдержать даже прямое попадание некоторых боеприпасов.

Священник сообщил, что обеспечивал укрывающихся водой и хлебом, которые покупал в ближайшем селе. Мирные жители провели в храме двое суток под непрекращающимися обстрелами, после чего было принято решение об эвакуации. Вывоз людей продолжался до одиннадцатого августа, в этом активно участвовали местные жители и представители властей.

Шестопалов подчеркнул, что многие рисковали своими жизнями во время эвакуации. Он также поделился, что по возвращении в Суджу их дважды встречали враги: один раз пропустили, второй раз угрожали расстрелом, однако, по его словам, все остались живы благодаря божьей помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали штурмовать засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ. Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.