Постпред Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГ

Tекст: Дарья Григоренко

Гатилов в своем Telegram-канале осудил действия украинских вооруженных сил и иностранных наемников на территории Курской области. По его словам, их методы ведения боевых действий напоминают тактику террористической организации ИГИЛ*, передает РИА «Новости».

Российский дипломат подчеркнул, что украинские боевики обстреливают жилые кварталы, расстреливают гражданские автомобили, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве живого щита. Также он упомянул о случаях нападений на журналистов, мародерства и убийств мирных жителей, включая женщин и детей.

«Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало «визитной карточкой» бьющегося в агонии режима Зеленского», – уточнил он.

Гатилов выразил уверенность, что западные страны, поддерживающие киевский режим, будут игнорировать эти военные преступления, поскольку заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.

В пятницу глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ потребует от международных организаций признать террористическими действия ВСУ в Курской области. Глава СПЧ напомнил, что в результате атаки ВСУ убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб.