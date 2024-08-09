Фадеев: СПЧ потребует признать террористической атаку ВСУ на Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области, сказал Фадеев ТАСС. Он добавил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область есть жертвы среди мирного населения, причем жертвы преднамеренно убитые.

Глава СПЧ напомнил, что в результате атаки ВСУ убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб.

Фадеев отметил, что после отражения атаки «надо будет составить полный перечень преступлений и предпринять соответствующие действия правоохранительным органам». Глава СПЧ отметил, что Женевская конвенция запрещает делать мирное население или мирные объекты целями, а ВСУ намеренно охотятся за мирными автомобилями, за беженцами, несомненно, военное преступление.

Он также подчеркнул, что международным правом установлена не только личная ответственность за военные преступления, но и ответственность для командиров, которые отдают приказы. «Командир, который отдавал приказ, например, по обстрелу монастыря, несет такую же ответственность, как исполнитель этого приказа. Считаю, что необходимо выявить всех причастных к этим преступлениям с украинской стороны», – подытожил глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Курской области, который устроили ВСУ, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.