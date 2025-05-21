Грузия заявила об отсутствии у Литвы министерства иностранных дел

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В Литве не существует министерства иностранных дел, а то, что существует, это обычное подразделение «глубинного государства», представительство иностранных агентов», – сказал он журналистам.

«Литва настолько потеряла свой суверенитет, что нет никакой цены у заявлений их МИДа», – отметил глава правительства Грузии.

Ираклий Кобахидзе при этом заверил, что «власти Литвы не смогут поколебать традиционные узы дружбы народов двух стран».

Прибалтика находится в авангарде антигрузинской политики части ЕС после отказа Грузии открыть «второй фронт» против России. Страны Прибалтики санкционировали десятки граждан Грузии, включая ее руководителей.