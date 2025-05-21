Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.2 комментария
Грузия заявила об отсутствии у Литвы министерства иностранных дел
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отсутствии у регулярно критикующей его страну за якобы отступление от демократии и евроатлантической траектории Литвы суверенной внешней политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В Литве не существует министерства иностранных дел, а то, что существует, это обычное подразделение «глубинного государства», представительство иностранных агентов», – сказал он журналистам.
«Литва настолько потеряла свой суверенитет, что нет никакой цены у заявлений их МИДа», – отметил глава правительства Грузии.
Ираклий Кобахидзе при этом заверил, что «власти Литвы не смогут поколебать традиционные узы дружбы народов двух стран».
Прибалтика находится в авангарде антигрузинской политики части ЕС после отказа Грузии открыть «второй фронт» против России. Страны Прибалтики санкционировали десятки граждан Грузии, включая ее руководителей.