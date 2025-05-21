Путин пообещал разобраться с вопросом погашения ипотеки курян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин заявил о намерении разобраться с проблемами по погашению ипотеки, если таковые возникают, сообщил глава государства на встрече с руководителями муниципалитетов Курской области, прошедшей 20 мая в Курчатове.

На совещании участники подняли вопрос жителей приграничных районов, которые потеряли жилье из-за атак Вооруженных сил Украины, но продолжают выплачивать ипотеку. По их словам, Центробанк рекомендовал банкам и страховым компаниям погашать подобные задолженности за пострадавших, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул: «Если там есть какие-то проблемы – я обязательно с коллегами поговорю». Один из представителей муниципалитета отметил, что процесс выплат идет, однако не все страховые компании подключились к решению проблемы. В частности, внимание обратили на «Альфастрахование». Президент отреагировал словами: «В целом «Альфа-групп» работает достаточно стабильно, выполняет все социальные обязательства». Он добавил, что рассчитывает на скорое подключение этих компаний, и пообещал прояснить ситуацию лично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Роман Старовойт предложил списывать жителям долги по ипотеке за разрушенное в результате обстрелов жилье.