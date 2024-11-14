  • Новость часаГубернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 21:54 • Новости дня

    Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье

    Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Курской области обсуждают с федеральными структурами возможность списания долгов по ипотеке за разрушенные дома, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов в своем Telegram-канале подчеркнул важность этого вопроса в условиях разрушения части жилого фонда. По словам губернатора, пока не решен вопрос компенсации за утрату автомобилей, однако автовладельцы, оставившие свои машины в приграничной зоне, могут рассчитывать на страховые выплаты. Он отметил, что данный аспект также требует внимания и принятия решений.

    Он также добавил, что рассматриваются варианты компенсации для тех, кто лишился домашнего скота и птицы. Он заверил, что механизмы компенсации ущерба прорабатываются властями региона, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

    Восстановительные работы на территории Курской области, касающиеся электроснабжения и газоснабжения, ведутся коммунальными службами. Губернатор отметил, что работы проводятся там, где это позволяет оперативная обстановка.

    Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что всем пострадавшим жителям приграничной зоны Курской области выдадут жилищные сертификаты.

    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    12 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку

    Главу Суджанского района отправили в отставку по требованию местных жителей

    Главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку
    @ t.me/bogachev_aleksandr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с жителями Суджанского района Курской области было принято решение отправить в отставку главу района Александра Богачева, в обсуждении участвовали губернатор Алексей Смирнов и вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Как сообщает РИА «Новости», решение об отставке главы Суджанского района было принято на встрече руководства Курской области с жителями. Встреча, прошедшая во вторник утром, собрала более 700 человек.

    На мероприятии присутствовали губернатор области Алексей Смирнов, экс-глава региона и нынешний министр транспорта Роман Старовойт, а также вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Богачев подтвердил RT, что его отстранили от должности именно на этом собрании. «Люди пришли и начали задавать вопросы, порой сложные и неудобные», – заявил Богачев. Он добавил, что собрание еще продолжается, и обсуждения ведутся в напряженной атмосфере.

    Напомним, в августе ВСУ вторглись в Курскую область, в частности, в Суджанский район. Сообщалось, что оставшиеся в городе люди с августа не выходят на связь с родственниками.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла до 430 военнослужащих и 10 танков, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 10 танков, две БМП и 19 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение формированиям ряда механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Армейская авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника у населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка и других. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В среду пророссийское подполье сообщило, что свыше 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней. В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих и два танка на Курском направлении.

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    14 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили британский танк Challenger 2 украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Танк поразили в районе Новоивановки, морпехи-тихоокеанцы использовали FPV-дрон для поражения британской машины, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Challenger 2 поразили операторы FPV-дронов 155-й бригады, добавили в министерстве.

    Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли не менее 212 танков.

    В августе телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    14 ноября 2024, 13:29 • Новости дня
    РКК нашел 1,2 тыс. пропавших в Курской области

    РКК помог восстановить связь с 1200 людьми в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский Красный Крест нашел 1,2 тыс. человек, связь с которыми была потеряна в результате чрезвычайной ситуации в Курской области, установив судьбу 969 гражданских и 231 военнослужащего.

    Организация получила 6049 обращений о розыске людей. Отмечается, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых, РКК взаимодействует со всеми заявителями.

    По данным Российского Красного Креста, через сайт было принято 3555 обращений, а посредством горячей линии и личного приема обработано 2494 обращения.

    Кроме того, поступило 8717 звонков, связанных с оказанием психологической поддержки и уточнением информации по поданным ранее обращениям.

    Ранее сообщалось, что более тысячи россиян из приграничных районов Курской области разыскиваются родственниками и считаются пропавшими без вести с подозрением на насильственный угон на Украину.

    В МИД России заявляли, что украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области учреждения, схожие с концентрационными лагерями, для местных жителей, отказавшихся покидать территорию.

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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    12 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области, уничтожив более 300 военных и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские орудия.

    Российские вооруженные силы отразили семь контратак украинских вооруженных сил в Курской области. Атаки были направлены на населенные пункты Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате боевых действий ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три бронемашины.

    Удары армейской авиации и артиллерии были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких районах, в том числе в таких населенных пунктах, как Агроном, Александрия, Богдановка и другие. Были поражены подразделения 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой и других бригад ВСУ.

    Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по Сумской области, что привело к уничтожению резервов 22-й, 41-й и 115-й механизированных, а также 17-й танковой бригад. Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, а также четыре артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

    Напомним, российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за прошедшие сутки.

    Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их. Минобороны сообщило, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

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    14 ноября 2024, 08:10 • Новости дня
    Штурмовики «Арбата» уничтожили 50 наемников в Плехово

    14 штурмовиков «Арбата» ликвидировали 50 иностранных наемников в Плехово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе штурма села Плехово в Курской области 14 штурмовиков батальона «Арбат» ликвидировали около 50 иностранных наемников, среди которых, по сообщению участников боя, были американцы и французы.

    Командир штурмового отделения с позывным Борз рассказал, что их крайняя задача заключалась в штурме этого населенного пункта, сообщает ТАСС. Он отметил, что первые две группы штурмовиков вступили в бой и успешно справились с задачей, после чего его группа обеспечивала поддержку.

    Борз подчеркнул, что достигнутые результаты объясняются постоянными тренировками и большим опытом бойцов. Он также отметил, что иностранные наемники, обороняющие Плехово, отличаются стойкостью и хорошо окопались, что значительно усложняет штурм. Командир отметил, что на этом участке «Арбат» действует совместно с другим подразделением Минобороны.

    Начальник артиллерии батальона с позывным Барс добавил, что среди наемников были замечены американцы и французы. Их речь была слышна в ходе боя. Борз сообщил, что вокруг Плехово сейчас формируется так называемый котел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минометный расчет добровольческого батальона «Арбат» атаковал скопление пехоты ВСУ в районе Плехово в Курской области, а артиллеристы батальона «Арбат» отменили стрельбу в Плехово, чтобы избежать жертв среди мирных жителей из-за того, что украинские военные спрятали рядом с ними боевую машину пехоты (БМП).

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    13 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    ВС России отбили все попытки контратак ВСУ в районе Суджи

    Малые группы ВСУ безуспешно пытались атаковать войска РФ в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области малые группы ВСУ не смогли осуществить успешные контратаки против российских войск, неся потери в живой силе и технике.

    Малые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать российские силы в районе Суджи Курской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда с позывным «Лысый». Он отметил, что ВСУ теряют в живой силе и технике, несмотря на попытки оживить контратаки с использованием бронетехники. По его словам, ни один участок территории в Курской области не был возвращен украинскими силами.

    Также старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» подчеркнул, что несмотря на скопление украинских войск в районе Суджи, их силы уменьшаются с каждым днем. «Не так они себя ведут, как в начале, видно, что начинают выдыхаться», – сказал он.

    Кроме того, «Лысый» сообщил о разветвленной сети опорных пунктов ВСУ под Суджей в Курской области. Он отметил, что эти укрепления давно создают проблемы российским силам, однако их уничтожение происходит постепенно. На данный момент были отработаны укрепрайон и взводный опорный пункт – и работа продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпех рассказал, что деморализация и дезертирство стали частым явлением среди украинских военнослужащих в Курской области, что значительно ослабляет их боевой дух. Газета также сообщала, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов Вооруженных сил Украины.

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    12 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуснуллин рассказал о порядке выдачи сертификатов на жилье в Курской области

    Стало известно о приоритетной выдаче жилищных сертификатов в Курской области многодетным и пенсионерам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры Курской области первыми получат жилищные сертификаты, призванные поддержать жителей приграничья.

    В Курской области начата выдача жилищных сертификатов для жителей приграничных районов, сообщает ТАСС. Приоритет в предоставлении этих сертификатов отдан многодетным семьям и пенсионерам. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пояснил, что участники специальной военной операции также включены в перечень лиц, имеющих право на получение помощи.

    По словам Хуснуллина, жителей региона особенно интересовали вопросы территориального охвата программы и условия получения сертификатов. Чтобы исключить спорные моменты, необходимо четко определить населенные пункты, которые попадут в зону действия программы. Важным моментом является также вопрос о сроках и условиях получения сертификатов.

    Местное население поддержало предложенные критерии для получения сертификатов. Программа нацелена на улучшение жилищных условий для тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.

    Хуснуллин также озвучил суммы выплат пострадавшим для аренды жилья. На эти цели будет выделяться от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от состава семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение отправить в отставку главу Суджанского района Александра Богачева.

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    13 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о бегстве свыше 20 солдат ВСУ из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней, сообщило пророссийское подполье.

    Там подчеркнули, что случаи дезертирства в украинских подразделениях, находящихся в Курской области, становятся все более массовыми, сообщили в подполье РИА «Новости».

    В октябре Минобороны России публиковало видео бегства украинских войск с позиций в районе Любимовки в Курской области. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам.

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    12 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Угрозу атаки дронов объявили в Курской области

    Глава Курской области сообщил об угрозе атаки БПЛА и готовности сил ПВО

    Tекст: Максим Попов

    На территории Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

     «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Смирнов в своем Telegram.

    Губернатор призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей.

    В то же время опасность атаки БПЛА объявили и в соседней с Курской Белгородской области, сообщило РИА «Новости».

    "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщило ГУМЧС по региону.

    Напомним, накануне Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

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    12 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    ВСУ спрятали военную технику рядом с мирными жителями в Плехово

    Tекст: Александра Юдина

    Артиллеристы батальона «Арбат» отменили стрельбу в Плехово, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, из-за того, что украинские военные спрятали рядом с ними боевую машину пехоты (БМП).

    Украинская БМП была обнаружена в селе Плехово Курской области в непосредственной близости от мирных жителей, передает ТАСС.

    Артиллеристы батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса приняли решение отменить стрельбу из-за нахождения гражданского населения вблизи цели.

    Командир орудия с позывным Шани заявил, что огонь планировалось открыть именно по украинской БМП, но из-за риска для жизни мирных граждан, а также из-за неблагоприятных погодных условий артиллеристам пришлось свернуть операцию.

    Шани также отметил, что украинские артиллеристы, заметив движение, часто открывают огонь без различия между военными и гражданскими. Это привело к значительным разрушениям в деревне, где находится артиллерийский расчет «Арбата».

    Начальник артиллерии с позывным Барс подчеркнул, что цель находилась всего в 60 метрах от гражданских, что делало стрельбу крайне рискованной.

    Напомним, украинские военные прикрываются мирными жителями в Херсоне, чтобы избежать атак со стороны российских сил, а также они подставляют жителей Харькова, что способствует разрушению города.

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    12 ноября 2024, 19:17 • Новости дня
    Курская область решила запросить субсидию на восстановление жилья

    Курская область готовит заявку на субсидию для обеспечения жильем граждан в пострадавших районах

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Курской области готовят заявку на новый транш из федерального бюджета для обеспечения жильем пострадавших жителей региона, включая Суджанский район.

    В пресс-службе Минстроя РФ отметили, что подготовка заявки находится на завершающей стадии, сообщает ТАСС.

    Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время своего визита в Курскую область пообещал взять под контроль все вопросы, связанные с предоставлением социальной поддержки жителям региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных районах Курской области украинские вооруженные силы сбрасывают с беспилотников контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их.

    Жителям Курской области предоставлен ряд льгот и выплат для поддержки в условиях режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

    Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры получат жилищные сертификаты в первую очередь.

    Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области, уничтожив более 300 военных и значительное количество техники.

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    13 ноября 2024, 05:04 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52М нанесли удары по расположению ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали позиции ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику при помощи авиационных ракет, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве,  экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Для атаки были использованы авиационные ракеты, направленные по заранее разведанным целям противника, передает ТАСС.

    После нанесения ударов вертолеты выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, что обеспечило безопасное возвращение на площадку вылета. Авианаводчик после завершения операции доложил об успешном уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.

    Накануне российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области, уничтожив более 300 военных и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские орудия.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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