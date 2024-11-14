Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье

Tекст: Дарья Григоренко

Смирнов в своем Telegram-канале подчеркнул важность этого вопроса в условиях разрушения части жилого фонда. По словам губернатора, пока не решен вопрос компенсации за утрату автомобилей, однако автовладельцы, оставившие свои машины в приграничной зоне, могут рассчитывать на страховые выплаты. Он отметил, что данный аспект также требует внимания и принятия решений.

Он также добавил, что рассматриваются варианты компенсации для тех, кто лишился домашнего скота и птицы. Он заверил, что механизмы компенсации ущерба прорабатываются властями региона, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

Восстановительные работы на территории Курской области, касающиеся электроснабжения и газоснабжения, ведутся коммунальными службами. Губернатор отметил, что работы проводятся там, где это позволяет оперативная обстановка.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что всем пострадавшим жителям приграничной зоны Курской области выдадут жилищные сертификаты.