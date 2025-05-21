Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Путин поручил запустить программу восстановления храмов в Курской области
Президент России Владимир Путин распорядился создать отдельную программу восстановления храмов в Курской области, пострадавших от действий украинских боевиков.
Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу для восстановления храмов в Курской области, которые пострадали от действий украинских боевиков, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на совещании с руководителями муниципалитетов региона, которое прошло 20 мая в Курчатове.
Путин выразил признательность священникам за их действия во время освобождения Курской области и отметил, что противник превратил оставленные храмы «практически в крепости». Президент подчеркнул, что при освобождении этих зданий и сооружений им был нанесен серьезный ущерб.
«Тут попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области) самым внимательным образом все проанализировать. И сделать просто отдельную программу, предложения по восстановлению не только основных зданий [храмов], но и хозяйственных. В плановом порядке мы это все сделаем. Уверен, что это будет лучше, чем было», – заявил глава государства.
Путин поручил врио губернатора проработать предложения не только по восстановлению самих храмов, но и прилегающей инфраструктуры. По словам президента, работы будут проводиться поэтапно и с учетом всех особенностей разрушенных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области. В сети появилось видео освобожденного монастыря. Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов.