FT: Японские компании потеряли миллиарды из-за пошлин США

Японские корпорации оценили возможные убытки от пошлин США в 4 трлн иен

Tекст: Мария Иванова

Крупнейшие компании Японии, включая Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять до 4 трлн иен (около 27,6 млрд долларов) из-за новых американских пошлин, передает ТАСС. Financial Times со ссылкой на данные компаний отмечает, что потери могут быть еще больше из-за высокой неопределенности ситуации.

Особенно уязвимым оказался автопром, который является лидером экспорта Японии. В 2023 году в Соединенные Штаты было поставлено 1,5 млн автомобилей на сумму более 40 млрд долларов. Глава Honda Тосихиро Мибе заявил: «Влияние тарифной политики огромно». В компании подсчитали, что издержки могут вырасти до 650 млрд иен (около 4,5 млрд долларов), а инвестиционные планы до 2030 года сокращены на 3 трлн иен до 7 трлн иен.

Ранее сообщалось, что семь ведущих автоконцернов Японии в 2025 финансовом году могут потерять не менее 2,7 трлн иен (около 18,5 млрд долларов) из-за пошлин США. Наибольшее сокращение доходов грозит Toyota – более 1 трлн иен. Только за апрель и май 2024 года компания уже лишилась 180 млрд иен из-за введенных тарифов.

Решение о введении пошлин президент США Дональд Трамп огласил 2 апреля. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, отдельные для отдельных стран – 9 апреля. Для Японии действует дополнительная ставка 24%, а также уже применяется тариф 25% на автомобили и комплектующие. На введение тарифов на 90 дней предоставлена отсрочка для переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что эффект от введения новых пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

Японский автоконцерн Nissan ранее решил предпринять масштабные кадровые меры из-за убытков на фоне падения продаж и сложной экономической обстановки.

Между тем власти Японии заявили о стремлении сохранить стратегические экономические отношения с Китаем, несмотря на давление со стороны США.