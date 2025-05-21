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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    9 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на двадцать второе мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    18 мая 2025, 07:38 • Новости дня
    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России

    Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка

    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.

    Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.

    «Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.

    По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.

    «Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный  кинематограф превратилась в комедию.

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    18 мая 2025, 04:30 • Новости дня
    МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»

    Мещанский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста Мошковича и Басова

    МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Ирма Каплан

    Следственный департамент МВД обратился к Мещанскому суду Москвы с ходатайством о продлении ареста основателю и экс-гендиректору «Русагро» Вадиму Мошковичу и Максиму Басову до 25 августа.

    Ходатайство о продлении ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову направлено в Мещанский суд от следственного департамента МВД, передает ТАСС.

    «В районный суд поступили ходатайства следователя о продлении срока ареста Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 августа. Дата судебных заседаний назначена на 20 мая», – сказал собеседник агентства.

    Задержанных обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по статьям 159 и 201 УК РФ.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, силовики проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.

    В офисах «Русагро», в том числе в Москве, провели обыски и изъяли документы, сам Мошкович и еще несколько человек задержаны.

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    19 мая 2025, 05:14 • Новости дня
    Число задержанных после массовых драк подростков в Махачкале возросло до 67 человек

    В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

    Tекст: Ирма Каплан

    МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале произошли массовые драки среди подростков, после которых полиция задержала 67 человек.

    После массовых конфликтов между подростками в Махачкале полиция задержала 67 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

    Там сообщили, что 16 мая произошла драка на площади Ленина, в результате чего 12 человек были задержаны, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. На следующий день, 17 мая, группы подростков снова собрались в разных районах города.

    «Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», – говорится в сообщении ведомства.

    Из задержанных 18 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а на родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 35 причастных к массовой драке подростков, а на родителей составили административные протоколы.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    18 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

    Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

    По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

    Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

    «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.

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    19 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    В Госдуме предложили повысить выплаты участникам СВО до прожиточного минимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава думского комитета Нина Останина выступила за повышение ежемесячных выплат участникам спецоперации до размера прожиточного минимума.

    Глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить ежемесячные пособия участникам спецоперации на Украине до уровня прожиточного минимума, сообщает ТАСС. Обсудить эти инициативы она намерена на встрече со статс-секретарем – замминистра обороны Анной Цивилевой.

    Сейчас выплаты ветеранам боевых действий составляют 4,5 тыс. рублей в месяц, однако, по мнению Останиной, их необходимо увеличить. Она подчеркнула: «Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума».

    Также Останина предлагает снизить пенсионный возраст для участников СВО – до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин. Помимо этого, депутаты прорабатывают законопроект, предусматривающий частичное списание ипотечного кредита для многодетных семей и семей участников спецоперации.

    По словам парламентария, подобные инициативы уже обсуждались с белорусскими коллегами во время видеоконференции. Останина выразила надежду, что наработки позволят убедить правительство поддержать законопроект о списании части ипотечного долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине, контртеррористических операций или службы в Сирии.

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    18 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    Сооснователь крипто-игры Blum Смеркис арестован в Москве по делу о мошенничестве

    Замоскворецкий суд арестовал Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший руководитель Binance в СНГ Владимир Смеркис был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Замоскворецком суде.

    Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Владимира Смеркиса под стражу, передает ТАСС.

    «Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.

    Владимир Смеркис занимал должность главы Binance в СНГ, а также был сооснователем крипто-игры Blum.

    Иные детали уголовного дела пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о взятке в особо крупном размере в мае задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области и региональном СУ СК.

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