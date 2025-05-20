В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.7 комментариев
СК возбудил дело против основательницы издания Meduza Тимченко
Столичное управление Следственного комитета РФ начало уголовное производство в отношении журналистки Галины Тимченко (внесена в реестр иноагентов), которую подозревают в организации деятельности нежелательной организации.
Уголовное дело против гендиректора и основательницы Meduza* (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, передает РИА «Новости».
По информации СК, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко размещала в интернете видео, направленные на формирование протестных настроений среди граждан, а также их вовлечения в деятельность нежелательной на территории России организации.
«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко... Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации)», – сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко в розыск.
Ранее Роскомнадзоре сообщали, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Deutsche Welle* (все четыре СМИ признаны в России СМИ-иноагентами), «Би-би-си» заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции России на территории Украины.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента