СК возбудил дело против основательницы издания Meduza Тимченко

Tекст: Ольга Иванова

Уголовное дело против гендиректора и основательницы Meduza* (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, передает РИА «Новости».

По информации СК, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко размещала в интернете видео, направленные на формирование протестных настроений среди граждан, а также их вовлечения в деятельность нежелательной на территории России организации.

«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко... Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации)», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко в розыск.

Ранее Роскомнадзоре сообщали, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Deutsche Welle* (все четыре СМИ признаны в России СМИ-иноагентами), «Би-би-си» заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции России на территории Украины.