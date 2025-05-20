Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.0 комментариев
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами об отключении горячей воды
Депутат Колунов рассказал о о новой схеме мошенников с отключением горячей воды
В сезон отключения горячей воды мошенники рассылают фейковые письма с фишинговыми ссылками, через которые похищают персональные и банковские данные граждан, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колуно
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил о новой мошеннической схеме, передает ТАСС.
Он рассказал, что злоумышленники рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а ссылки в этих письмах ведут на фишинговые сайты. По словам депутата, такие сайты крадут не только персональные, но и банковские данные пользователей.
Депутат порекомендовал проверять графики отключения воды только на официальных ресурсах, включая сайты и соцсети управляющих компаний, местных администраций, информационные стенды в подъездах и входных группах, а также на портале «Госуслуги». Колунов подчеркнул, что это наиболее простой и надежный способ получить достоверную информацию.
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