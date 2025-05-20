Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
В Мариуполе найдены новые тайники с оружием боевиков
Мэр сообщил о выявлении схронов украинских боевиков в Мариуполе
В городе по-прежнему выявляют схроны с оружием и боеприпасами, оставленные украинскими боевиками, несмотря на прошедшие с освобождения три года.
О сохранении угрозы, связанной с тайниками с оружием, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун, передает РИА «Новости».
По его словам, военные действия не ведутся вблизи города, а силовые структуры обеспечивают высокий уровень безопасности.
«До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем – на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все», – заявил Моргун.
Мариуполь находится на юге ДНР на побережье Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. Власти подчеркивают, что продолжающаяся работа силовых структур помогает поддерживать стабильность и безопасность жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рыбка рассказал, что современную западную технику при обороне Мариуполя получили только бойцы «Азова» и отдельные пехотные части, а морпехи продолжали использовать советские машины.