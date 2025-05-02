Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье
Основные разрушения, принесенные непогодой в Московскую область, устранят до конца дня, а восстановление Савеловского направления железной дороги планируют завершить к 18.00 мск, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Оперативные бригады продолжают устранять последствия циклона в регионе, непогода вызвала серьезные перебои в электроснабжении, падение деревьев и сложности на дорогах, сообщил губернатор, передает телеканал 360.
Наибольший ущерб зафиксирован в Талдоме, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Солнечногорске, Рузе, Истре и Клину.
«Работы ведут Россети, которые усилились в том числе бригадами из других регионов, и «Мособлэнерго». Порывы разные, будут устранены до конца дня – до 23 часов. Это позволит полностью перезапустить там, где необходимо, отопление, горячее водоснабжение, работу очистных и ВЗУ. Все заявки жителей мы видим, стараемся каждому ответить и разъяснить, в том числе и жителю малого населенного пункта, СНТ, когда будет восстановлено электричество, тепло и водоснабжение», – пояснил Воробьев.
Движение поездов на Рижском и Ярославском направлениях восстановлено полностью, на Савеловском – пока только до Лобни. К 18.00 мск поставлена задача завершить восстановление движения на Савеловском направлении.
В пятницу утром снегопад в Москве повалил деревья и повредил объекты инфраструктуры. Из-за непогоды в Подмосковье задержали семь поездов.