Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.3 комментария
Главреда «Спорт-экспресса» обвинили в нарушении закона об иноагентах
В отношении главного редактора «Спорт-экспресса» Максима Максимова и самой газеты заведены административные дела из-за отсутствия пометки «иноагент» в одной из публикаций.
В Таганском суде Москвы зарегистрированы два материала об административном правонарушении в отношении главного редактора газеты «Спорт-экспресс» Максима Максимова и издания, сообщает ТАСС. Протоколы составлены по части 2.1 статьи 13.15 КоАП России из-за отсутствия маркировки иностранного агента в одной из статей издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработан законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для иностранных агентов до 500 тыс. рублей за несоблюдение требований регулятора и неправильную маркировку материалов, Таганский суд Москвы назначил штраф Дарье Богдановой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов в России) за отсутствие соответствующей маркировки в интернет-публикациях, а Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента.