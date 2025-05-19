Движение Первых провело акцию «Дружба едина!» в регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятия, включая встречи, телемосты и мастер-классы, проводились как в онлайн, так и в оффлайн-формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для наших родителей, бабушек и дедушек 19 мая навсегда останется Днем пионерии. Для современной молодежи – это тоже знаменательный день. Именно 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании нового молодежного движения, названного позднее Движением Первых. Это по-настоящему символично. Мы взяли лучший опыт прошлых поколений и развиваем современное детско-юношеское сообщество, опираясь на реалии сегодняшнего дня. Ко Дню детских общественных объединений участники Движения провели акцию «Дружба едина!». Ребята по всей России организовали для сверстников классные встречи с представителями разных детских организаций, обсудили с ними возможности для самореализации молодёжи и идеи по развитию молодёжных пространств. Мы строим будущее нашей страны на лучших традициях прошлого», – сказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В рамках акции прошли встречи с представителями детских общественных организаций России и других стран. Участники наладили дружеские связи, обменялись опытом и обсудили совместные проекты. Особое внимание уделялось развитию молодежных пространств и вопросам экологии. «Вместе мы решили объединить усилия для реализации интересных проектов, направленных на сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки», – заявила участница Движения Первых Василиса Авдеева.

В ряде регионов организаторы провели тематические викторины, посвященные истории детских движений, мастер-классы по сдаче нормативов ГТО и стрельбе, а также церемонии посвящения в пионеры. В ходе телемоста между колледжами в Чувашии, Краснодарском крае и Иркутске участники познакомились с национальным творчеством друг друга и поделились особенностями работы общественных организаций.

По итогам акции дети публиковали фотографии и видеоролики в социальных сетях, демонстрируя открытость Движения Первых новым знаниям, традициям и культурам. Акция проходила в рамках Года Дружбы с 13 по 19 мая.