Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Учебник по праву цифровых активов представили на юридическом форуме в Петербурге
На XIII Петербургском международном юридическом форуме прошла презентация учебного пособия о правовом регулировании цифровых активов, подготовленного АНО «Белый Интернет» и МГИМО.
Презентация учебника «Право цифровых активов» состоялась в рамках XIII Петербургского международного юридического форума, передает РАПСИ. Пособие подготовлено АНО «Белый Интернет» в партнерстве с МГИМО и предназначено для юристов и предпринимателей в сфере цифровой экономики.
Автор учебника, профессор МГИМО РФ Элина Сидоренко отметила, что пособие направлено на ознакомление бизнеса и будущих предпринимателей с современными правовыми разработками, помогающими открывать новые направления развития деятельности на основе принципов законности и добросовестности. Сидоренко подчеркнула: «Почти 78% компаний называют неопределенность регулирования главным барьером для использования цифровых активов».
В учебнике представлены практические решения по минимизации рисков, включая анализ международного опыта и методики соответствия требованиям FATF. Особое внимание уделено разборам ключевых кейсов, таких как судебный процесс SEC против Ripple и регуляторная стратегия стейблкоина USDC. Сидоренко заявила: «Стабильность цифровых активов зависит от прозрачности норм».
Издание также содержит инструменты для разработки транснациональных бизнес-стратегий и оценки инвестиционных рисков. По словам автора, цель пособия – не только информировать о рисках, но и показать пути превращения регуляторных вызовов в преимущества.
Организаторами ПМЮФ-2025 выступили Минюст России и Фонд Росконгресс, а генеральным информационным партнером стал РАПСИ.