Глава Минобороны Польши поддержал мэра Варшавы на выборах президента

Tекст: Дарья Григоренко

Он на митинге в Варшаве подчеркнул, что Польская крестьянская партия единогласно поддержала кандидатуру Тшасковского и будет рекомендовать всем членам и сторонникам отдать за него свои голоса, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что партия призывает голосовать за Тшасковского вне зависимости от предпочтений в первом туре.

Глава ведомства также пообещал, что в случае избрания Тшасковского готов к полному сотрудничеству между президентом и правительством. Он добавил: «Должно быть хорошее сотрудничество между правительством и президентом, между министром национальной обороны и главнокомандующим вооруженными силами. Я декларирую полное сотрудничество с президентом Рафалом Тшасковским».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что если Тшасковский станет президентом, польские солдаты не будут направлены на Украину. По его словам, Польша должна прежде всего защищать свои границы, а не отправлять военных на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ни один из кандидатов на пост президента Польши не получил более половины голосов по итогам первого тура голосования. Второй тур выборов назначен на 1 июня, в нем встретятся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.