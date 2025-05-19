Новак сообщил о строительстве 100 бизнес-парков к 2030 году

Новак сообщил о строительстве 100 бизнес- и технопарков для 2 тыс. резидентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вице-премьер Александр Новак сообщил о строительстве в России ста бизнес-, техно- и промышленных парков к 2030 году, передает ТАСС.

По его словам, проект предусматривает размещение не менее двух тысяч компаний-резидентов, для чего выделено 30 млрд рублей из бюджета, а также планируется привлечение дополнительных средств бизнеса.

Новак подчеркнул, что малому и среднему бизнесу сейчас сложно конкурировать с крупными компаниями, поэтому создание специализированных парков станет стимулом для развития предпринимательства и инвестиций. Он уточнил, что общий объем внебюджетных инвестиций в проект превысит 22 млрд рублей.

Ранее власти неоднократно заявляли о важности поддержки малого и среднего бизнеса в условиях экономических вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестор Станислав Скуйбеда заявил, что экономический рост России до 2035 года могут обеспечить стабильный рубль, квалифицированные кадры и сотрудничество с дружественными странами.

Эксперт отметил, что эти факторы способны укрепить позиции страны на мировом рынке.

Скуйбеда также считет, что совместная работа с партнерами позволит привлечь инвестиции и повысить конкурентоспособность российской экономики.