Путин утвердил рабочую группу по воспитанию детей и молодежи

Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке

Ульянов прокомментировал признание Дурова о давлении французской разведки

Tекст: Ирма Каплан

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова в том, как французская разведка пыталась заставить его вмешаться в румынские выборы, и признался, что прежде думал о предпринимателе иначе.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», – написал дипломат в соцсети Х.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.