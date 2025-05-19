Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские власти предприняли максимальные усилия для срыва переговорного процесса в Стамбуле, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что принцип переговорщиков заключается в том, что публичное обсуждение деталей переговоров значительно увеличивает вероятность их срыва, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Если ты хочешь сорвать переговоры, то вынеси все детали обсуждаемых моментов в публичную плоскость, и там будут крайне высоки шансы, что переговоры будут сорваны».

По словам дипломата, перед заседанием в Стамбуле украинская сторона делала все возможное, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить диалога между Москвой и Вашингтоном. Мирошник добавил, что прямой контакт между Россией и США вызывает у Киева сильное раздражение, и несмотря на внешнюю мирную риторику, представители Украины упираются всеми возможными средствами против переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

Москва договорилась с Киевом о проведении обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Украина запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению.

Стороны также договорились представить свое видение прекращения огня.

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что срыв переговоров будет означать обсуждение капитуляции Киева на следующих встречах.