Яковенко: Срыв переговоров России и Украины приведет к обсуждению капитуляции

Tекст: Елизавета Шишкова

Срыв новых переговоров России и Украины в Стамбуле приведет к обсуждению условий капитуляции на следующих переговорах, заявил Яковенко, передает РИА «Новости».

По его мнению, Киев и Запад несут ответственность за кровопролитие, которое последовало за срывом переговоров в апреле 2022 года. Государства НАТО и ЕС пострадают, если переговоры не состоятся.

Россия готова вести переговоры только на основе сорванных Киевом Стамбульских соглашений 2022 года и с учетом новых реалий. Яковенко подчеркнул важность устранения первопричин конфликта на Украине, включая политику насильственной украинизации населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает переговоры как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.



