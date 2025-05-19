В МИД заявили о невозможности создания альтернативы ООН

Глава департамента МИД заявил о невозможности создания создания альтернативы ООН

Tекст: Вера Басилая

Логвинов заявил, что создать новую универсальную всемирную организацию, аналогичную ООН по своей сути и задачам, невозможно, передает ТАСС.

По его словам, даже спустя 80 лет после основания ООН нет возможности сформировать организацию с таким же уровнем универсальности, функциональности и легитимности.

Логвинов отметил, что сторонники «теории крушения» организации считают ООН устаревшей, возникшей на основе соглашений Ялтинской конференции, и неспособной эффективно отвечать на актуальные вызовы. По их мнению, ООН должна быть заменена новой структурой. Однако Логвинов подчеркнул, что это нереализуемо.

Он также высказал мнение, что реформа ООН может быть использована западными странами для ослабления роли и влияния России на мировой арене. Дипломат подчеркнул, что Россия поддерживает повышение эффективности работы ООН через реформы, но считает необходимым учитывать интересы всех стран, особенно глобального Юга, и не допускать ущемления позиций России.

По словам Логвинова, многие государства глобального Юга заинтересованы в перераспределении полномочий между Советом Безопасности и Генассамблеей ООН в пользу последней. Россия, по его словам, согласна обсуждать параметры будущих реформ, но выступает против попыток использовать изменения для ограничения ее участия в международных организациях.

Ранее Reuters сообщало, что руководство ООН обсуждает масштабную реформу организации из-за кризиса, вызванного сокращением американского финансирования.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выступил за расширение присутствия стран Глобального Юга и Востока в ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН.