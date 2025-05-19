Цена на кокосовое масло в мире достигла исторического максимума

Tекст: Мария Иванова

Мировые цены на кокосовое масло в апреле достигли нового исторического максимума – 2483 долларов за тонну, что на 5,4% выше, чем в марте, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

В марте показатель составлял 2356 долларов за тонну, а в феврале – 1990 долларов, что отражает рост на 18,4% за месяц.

Кокосовое масло активно применяется в пищевой промышленности: с его использованием производят шоколад, мороженое, торты и печенье. Продукт часто используют для жарки чипсов, попкорна и других снэков. Помимо этого, масло востребовано в фармацевтике для изготовления диетических добавок, а также в косметической отрасли, где его добавляют в средства для ухода за кожей и волосами.Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за неурожая какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане мировые запасы какао

достигли рекордно низкого уровня. Это привело к резкому росту цен и изменению рецептур шоколада.

Между тем всплеск спроса на «дубайский шоколад» привел к резкому удорожанию фисташек и ограничению их продажи по всему миру.

Ранее глава компании Lavazza Антонио Баравалле заявил, что рост цен на кофе и напитки на его основе может привести к обвалу мирового рынка кофе.