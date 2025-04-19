Ажиотаж вокруг «дубайского шоколада» вызвал мировой дефицит фисташек

Tекст: Мария Иванова

Глобальный ажиотаж вокруг «дубайского шоколада» привел к нехватке фисташек, пишет газета Financial Times.

В материале издания указывается, что с лета 2024 года десерт приобрел необычайную популярность благодаря обзорам блогеров в социальных сетях. Это спровоцировало резкий рост спроса на фисташки, которые используются для приготовления шоколада, передает РИА «Новости».

«Стремительный рост популярности »дубайского шоколада« спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен», – говорится в публикации.

По словам представителя компании CG Hacking, ситуация осложнилась из-за низкого урожая фисташек в США, являющихся главным экспортером этого ореха. Урожай был более высокого качества, но осталась меньшая доля дешевых ядер без скорлупы, традиционно используемых для кондитерских изделий.

За последний год стоимость ядер фисташек увеличилась с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. В некоторых магазинах были введены ограничения на количество приобретаемых плиток «дубайского шоколада» в одни руки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) раскритиковал тенденцию продажи «освященных куличей», в том числе «куличей из дубайского шоколада».

Между тем мошенники используют растущую популярность «дубайского шоколада» для фишинговых атак и фейковых поставок, подделывая сайты известных брендов.

Ранее генеральное консульство России в Дубае предостерегло россиян от участия в схеме с «дубайским шоколадом», который может скрывать контрабанду ценных товаров.