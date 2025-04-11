Глава Lavazza заявил о неизбежном обвале цен на кофе

Глава Lavazza заявил о скором обвале мирового рынка кофе

Tекст: Мария Иванова

Гендиректор компании Lavazza Антонио Баравалле выразил возмущение по поводу стремительно растущих цен на кофе, сообщает ТАСС.

В интервью Financial Times он отметил, что стоимость эспрессо в Лондоне и капучино в Нью-Йорке уже превышает разумные пределы. По мнению Баравалле, мировой рынок кофе может столкнуться с обвалом, подобным ситуациям на фондовых биржах, где резкий рост сменяется спадом.

Фактором, способствующим увеличению цен, стали стихийные бедствия в ключевых странах-производителях кофе, таких как Бразилия и Вьетнам. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), это ведет к дефициту зерен и, как следствие, к их удорожанию. В стремлении сдержать рост цен, производители переходят на более дешевые сорта, однако часть затрат все же перекладывается на потребителей, что снижает спрос на кофе.

С 2020 по 2025 год цены на кофе выросли в четыре раза. В России медианная цена на кофе в 2025 году составила 767 рублей, что на 15% выше уровня 2024 года, сообщается в данных российского аналитического центра «Чек индекс». В то же время количество покупок напитка увеличилось на 2% в годовом выражении, а онлайн-покупки выросли на 8%, при этом средняя цена в интернете достигла 1062 рублей, что на 13% выше по сравнению с предыдущим годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на кофе сорта арабика могут вырасти на 40% к концу 2025 года в случае неблагоприятных условий, таких как засуха в Бразилии.

Между тем Бразилия в марте значительно увеличила экспорт кофе в Россию, продав его почти в шесть раз больше, чем в марте 2024 года.

В начале марта участники ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе заявили, что были шокированы ростом фьючерсов на сорт кофе арабика на 70% на бирже ICE.