Резкий рост цен на кофе парализовал мировую торговлю

Мировая торговля кофе практически остановилась из-за роста цен

Tекст: Мария Иванова

Мировая торговля кофе практически остановилась из-за резкого роста цен на кофейные бобы, передает Reuters. Продавцы сократили закупки до минимума, что привело к стагнации торговли. На ежегодном съезде Национальной ассоциации кофе в Техасе участники выразили шок по поводу увеличения фьючерсов на арабику на 70% на бирже ICE.

Генеральный директор Elcafe Ренан Чуэйри сообщил, что в этом году его компания не смогла продать весь планируемый объем продукции из-за сильного роста цен.

Рост цен на кофе связан со снижением производства в традиционных регионах, таких как Бразилия. Тем не менее, прогнозы указывают на возможное снижение цен на арабику на 30% к концу года, по мере того как высокие цены сдерживают спрос. Кроме того, ожидается высокий урожай кофе в Бразилии в следующем году, что может стабилизировать ситуацию на рынке. Однако текущие высокие цены ставят под угрозу будущее некоторых продавцов кофе.

Гендиректор одной из крупных компаний по обжарке кофе в США отметил, что многие его партнеры не уверены в способности продолжать бизнес под новыми ценами. В некоторых розничных магазинах в Соединенных Штатах уже начался дефицит кофе. Склады вблизи американских портов заполнены лишь наполовину, и некоторые компании вынуждены расторгать договоры аренды и возвращать склады владельцам.

Цены на кофе могут снизиться благодаря увеличению площадей посадок кофейных деревьев в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии. Это, вкупе с предполагаемым высоким урожаем в Бразилии, может привести к снижению цен на кофе в будущем.

Однако в январе агентство Bloomberg сообщало о достижении оптовыми ценами на кофе исторического максимума, установленного еще в 1970-х годах, что может повлечь за собой рост розничных цен в ближайшее время.

Напомним, в конце января биржевые цены на кофе сорта арабика достигли рекордной отметки, впервые превысив 8 тыс. долларов за тонну.

Эксперты объясняли, что стоимость кофе в мире растет, поскольку темпы его потребления превышают производство.