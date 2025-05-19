National Interest назвал Польшу ключевым союзником США в борьбе с Россией

NI назвал Польшу ключевым союзником США в борьбе с Россией в энергетике

Tекст: Ирма Каплан

США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточной Европе, а быстро развивающаяся экономика Польши и схожие с американскими интересы делают ее потенциальным союзником США при создании нового трансатлантического энергетического порядка, пишет National Interest.

«Быстро развивающаяся экономика Польши, ее стратегическое географическое положение и тесная связь с интересами США в области энергетики и безопасности делают ее естественным оплотом нового энергетического альянса под руководством США в Центральной и Восточной Европе», – говорится в статье.

Проамериканская позиция и стратегическое расположение делают Польшу идеальным партнером для начала новой эры трансатлантического энергетического сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, ограниченной Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

«На фоне попыток Евросоюза отказаться от российского топлива Польша становится жизненно важным и растущим рынком сбыта как в экономическом, так и в военном отношении для Соединенных Штатов и выступает в качестве надежного союзника в противостоянии общим противникам, таким как Россия и Китай», – отмечают авторы материала.

При опоре на Польшу, а также используя Италию и Румынию как транзитные точки, США смогут создать мощный энергетический альянс в регионе, резюмирует журнал.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.