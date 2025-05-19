Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

Al Jazeera: ЦАХАЛ начал сносить больницу на севере Газы с людьми внутри

Tекст: Ирма Каплан

Израильские военные приступили к сносу индонезийской больницы на севере сектора Газа вечером в воскресенье, передает телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что израильские войска снесли одну из стен бульдозером. При этом, по данным телеканала, в здании остаются не менее 55 человек, среди которых четыре врача и восемь медсестер.

«Больница, включая отделение интенсивной терапии, подвергается прямому нападению», – заявил директор индонезийской больницы доктор Марван аль-Султан, добавив, что никто не смог добраться до учреждения, в котором находилось около 30 пациентов и 15 медицинских работников.

Эта индонезийская больница – последнее медучреждение на севере Газы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Израиля согласились на ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа, чтобы предотвратить голод и обеспечить проведение военной операции. При этом Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.