  • Новость часаГлава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    19 мая 2025, 05:14 • Новости дня

    Число задержанных после массовых драк подростков в Махачкале возросло до 67 человек

    В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

    Tекст: Ирма Каплан

    МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале произошли массовые драки среди подростков, после которых полиция задержала 67 человек.

    После массовых конфликтов между подростками в Махачкале полиция задержала 67 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

    Там сообщили, что 16 мая произошла драка на площади Ленина, в результате чего 12 человек были задержаны, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. На следующий день, 17 мая, группы подростков снова собрались в разных районах города.

    «Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», – говорится в сообщении ведомства.

    Из задержанных 18 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а на родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 35 причастных к массовой драке подростков, а на родителей составили административные протоколы.

    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    18 мая 2025, 07:38 • Новости дня
    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России

    Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка

    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.

    Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.

    «Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.

    По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.

    «Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный  кинематограф превратилась в комедию.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 05:48 • Новости дня
    Вылетевший в Иркутск самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неполадок

    S7: Boeing-738 вернулся в Новосибирск из-за технической причины

    Tекст: Ирма Каплан

    Самолет Boeing-738 авиакомпании S7, летевший в Иркутск, вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности.

    Вылетевший в воскресенье из Новосибирска в Иркутск самолет авиакомпании S7 Airlines (бывшая «Сибирь») со 160-ю пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

    «По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Боинг 738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что самолет отстранен от полетов, а для выполнения рейса был выделен резервный борт.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения.

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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    18 мая 2025, 07:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь семи дронов над территорией России

    Минобороны: Средства ПВО уничтожили над Россией семь дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь семи дронов над территорией России
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России.

    Российские средства ПВО уничтожили за ночь семь беспилотников над двумя российскими областями – Белгородской и Брянской, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Брянской области», – сказано в сообщении.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал, как ВСУ не выдерживают «накатов» и бегут с позиций

    Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

    По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

    «Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

    «Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

    Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.

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    19 мая 2025, 01:05 • Новости дня
    Метеоролог назвал самый холодный день в Москве на неделе

    Вильфанд: Во вторник температура воздуха в Москве опустится до плюс 12–14

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник в Москве ожидается самый холодный день недели с температурой ниже климатической нормы и осадками, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    На этой неделе в Москве самым холодным днем станет вторник: дневная температура воздуха прогнозируется в диапазоне плюс 12–14 градусов, что приблизительно на три градуса ниже средней многолетней нормы для этого времени года, рассказал  ТАСС научный руководитель Роман Вильфанд.

    «В понедельник воздушные массы в Москве хоть и будут перемещаться с юго-запада, но погода будет облачной, ночью еще очень тепло – плюс 10-12 градусов. Уже пойдут дожди и плотная облачность не позволит солнцу влиять на температурный режим, что обусловит понижение температуры», – пояснил он.

    Во вторник ночью температура снизится до плюс 7–9 градусов из-за западных воздушных масс. Днем будет прохладно, прогнозируются осадки: за первые два дня недели в столице выпадет 10–15 мм дождя.

    В среду ночью температура в Москве упадет до плюс 5–7 градусов, в области – до 2 градусов. Однако к дневным часам немного потеплеет, и температура поднимется до 18–20 градусов, в некоторых районах региона – до 15–20 градусов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 градусов и сильными дождями.

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    19 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки

    Восемь обстрелов ВСУ за сутки повредили объекты инфраструктуры в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    За прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, повреждены два гражданских объекта, пострадавших не зарегистрировано.

    Украинские войска восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины.

    В результате обстрелов два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Всего за сутки по территории республики были выпущены 26 различных боеприпасов, сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами за прошедшие сутки.

    При этом военнослужащий ВС России с позывным «Старый» рассказал, что украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа.


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    19 мая 2025, 03:24 • Новости дня
    Мошенники перед ЕГЭ стали звонить под видом сотрудников Минпросвещения

    Злоумышленники под видом сотрудников Минпросвещения требуют коды из смс

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед проведением ЕГЭ родители выпускников столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества, когда злоумышленники требовали смс-коды для некоей «авторизации».

    Мошенники перед ЕГЭ обзванивают выпускников школ и их родителей, представляясь сотрудниками Минпросвещения или экзаменационных комиссий, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    По его словам, злоумышленники информируют о необходимости срочной регистрации на несуществующем «портале сдачи ЕГЭ» и просят продиктовать код из смс под предлогом подтверждения личности.

    Немкин пояснил, что коды – это одноразовые пароли для входа в реальные сервисы – личные кабинеты, электронные дневники, госуслуги или банковские приложения, если к ним привязан номер телефона.

    «Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей», – сказал депутат.

    В случае подозрительных звонков Немкин призвал немедленно завершать разговор и обратиться в образовательное учреждение для проверки информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Москвы выразили готовность  апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по естественно-научным предметам. Рособрнадзор отказался поддерживать инициативу об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пункты проведения экзаменов проверены и готовы к экзаменам, которые начинаются с 21 мая и завершатся 4 июля, резервные дни предусмотрены с 26 по 28 июня и 30 июня – 2 июля.

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    19 мая 2025, 04:07 • Новости дня
    При столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии погибли семь человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в Калмыкии на федеральной трассе Р-22 ночью, погибли семь человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    По данным ведомства, сообщение о ДТП на территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе поселка Цаган Аман поступило в 2.30 ночи, произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.

    «К сожалению, в результате ДТП семь человек погибли, 11 травмированы и доставлены в ЦРБ Юстинского района. Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань», – сказано в Telegram-канале управления.

    Как писала 17 мая газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения рейсового автобуса с двумя остановившимися автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе пострадали 14 человек, среди них двое детей.

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    19 мая 2025, 04:38 • Новости дня
    Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест

    Росавиация: Вводить штрафы, подобно турецким авиакомпаниям, не будем

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские авиакомпании не собираются наказывать пассажиров за преждевременный подъем с мест, в отличие от Турции.

    Росавиация не планирует применять штрафные санкции к авиапассажирам, которые встают с мест до полной остановки двигателя самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

    В циркуляре Генерального управления гражданской авиации Турции сказано, что  встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф.

    Ядров отметил, что Росавиация намерена обсудить турецкую инициативу с местными авиавластями и авиакомпаниями. Ядров подчеркнул, что введение подобных мер в России не рассматривается.

    «Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», – отметил он.

    Согласно российскому законодательству, штрафные санкции в авиации применяются только на основании кодекса об административных правонарушениях.

    Ядров добавил, что Росавиация не одобряет практику введения санкций авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Росавиации рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

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    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории? Подробности

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    НАТО позвали на защиту от Украины

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО к защите от Украины, совершившей дезинформационное вторжение во внутреннюю политику страны – члена ЕС. Безупречность позиции Будапешта с точки зрения уставных документов альянса вызывает обеспокоенность в Брюсселе. Зачем Киев пошел на грубое вмешательство в дела европейского соседа и почему украинские действия ставят западный военный блок в тупиковое положение? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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