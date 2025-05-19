Число задержанных после массовых драк подростков в Махачкале возросло до 67 человек

В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

Tекст: Ирма Каплан

После массовых конфликтов между подростками в Махачкале полиция задержала 67 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Там сообщили, что 16 мая произошла драка на площади Ленина, в результате чего 12 человек были задержаны, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. На следующий день, 17 мая, группы подростков снова собрались в разных районах города.

«Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», – говорится в сообщении ведомства.

Из задержанных 18 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а на родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 35 причастных к массовой драке подростков, а на родителей составили административные протоколы.