Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.8 комментариев
В Дагестане за участие в драке в полицию доставили 35 подростков
В Махачкале полиция задержала 35 несовершеннолетних, причастных к массовой драке, а на родителей составили административные протоколы.
В отделы полиции после массовой стычки в Махачкале были доставлены 35 подростков, передает РИА «Новости». По данным министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, конфликт произошел 17 мая, а кадры драки с участием десятков молодых людей распространились в социальных сетях.
Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил, что сотрудники МВД задержали и доставили в отделы зачинщиков и активных участников. На родителей подростков составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что в связи со случившимся в администрации города начато служебное расследование. Управлению образования поручено взаимодействовать с профильными службами для предотвращения вовлечения школьников в противоправные действия.
Ранее сообщалось, что в Махачкале проводится процессуальная проверка после сообщений о массовой драке с участием подростков, объединившихся в группы для противоправных действий.