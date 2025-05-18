В Дагестане за участие в драке в полицию доставили 35 подростков

Tекст: Ольга Иванова

В отделы полиции после массовой стычки в Махачкале были доставлены 35 подростков, передает РИА «Новости». По данным министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, конфликт произошел 17 мая, а кадры драки с участием десятков молодых людей распространились в социальных сетях.

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил, что сотрудники МВД задержали и доставили в отделы зачинщиков и активных участников. На родителей подростков составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что в связи со случившимся в администрации города начато служебное расследование. Управлению образования поручено взаимодействовать с профильными службами для предотвращения вовлечения школьников в противоправные действия.

Ранее сообщалось, что в Махачкале проводится процессуальная проверка после сообщений о массовой драке с участием подростков, объединившихся в группы для противоправных действий.