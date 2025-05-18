Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.0 комментариев
Следователи начали проверку после массовой драки в Махачкале
В Махачкале проводится процессуальная проверка после сообщений о массовой драке с участием подростков, объединившихся в группы для противоправных действий.
Проведение проверки по факту массовой драки среди подростков в Махачкале подтвердил Следственный комитет России, передает ТАСС. В социальных сетях сообщается, что в столице Дагестана молодежные группы объединяются для совершения незаконных действий, включая организацию массовых драк.
В официальном заявлении Следственного комитета говорится: «Глава ведомства затребовал доклад в связи с публикациями противоправной деятельности молодежных групп в Республике Дагестан. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах».
Целью проверки станет выяснение всех обстоятельств инцидента, а также установление причастных лиц и возможных нарушений закона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Махачкале приговорил участников беспорядков в аэропорту города. Суд в Махачкале ранее оштрафовал участников массовой драки в центре города. Участник дорожного конфликта в Махачкале устроил стрельбу.