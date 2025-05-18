Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая на Первом канале

Tекст: Дарья Григоренко

Фицо в эфире телеканала ТА3 отметил, что многие европейские страны продолжают закупать у России не только газ, но и ядерные материалы для работы атомных электростанций. Он добавил: «Сейчас второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу кто? Российская Федерация». Также глава правительства подчеркнул, что ряд стран ЕС вынуждены опираться на российские энергоносители, несмотря на политическую риторику, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место по стоимости импорта газа в ЕС в первом квартале, несмотря на остановку транзита через Украину.

В среду лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России. Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».