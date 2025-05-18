В Индии профессора университета арестовали после слов об операции «Синдур»

Tекст: Дарья Григоренко

Профессора Али Хана Махмудабада, руководителя кафедры политологии в Ashoka University, задержали сотрудники полиции Харьяны в Дели, сообщает Independent. Основанием стали его публикации в социальных сетях, касающиеся военной операции Индии «Синдур» против целей в Пакистане и Пакистанском Кашмире. В постах Махмудабад поднял вопрос о символизме участия женщин-офицеров-мусульманок в брифингах по операции и назвал демонстрацию подобных кадров «лицемерием» без реальных реформ в армии.

Он также поддержал военную стратегию Индии, однако раскритиковал излишне агрессивную риторику по поводу операции. В заявлении перед арестом профессор назвал действия властей «новой формой цензуры и преследования» и добавил, что его публикации были неверно истолкованы. По словам Махмудабада, он не делал ни сексистских, ни антинациональных заявлений.

Комиссия по делам женщин штата Харьяна сочла высказывания профессора умаляющими достоинство женщин-офицеров и подстрекающими к межрелигиозной вражде, отмечая использование терминов «геноцид» и «дегуманизация» в контексте военных действий. В ответ более 1200 преподавателей, ученых и госслужащих подписали открытое письмо в защиту профессора, потребовав извинений от комиссии за «клеветническую кампанию» против Махмудабада.

Комитет по академической свободе Ashoka University осудил арест профессора, назвав его «непропорциональной мерой» и «посягательством на академические свободы». Махмудабад известен исследованиями по религиозной идентичности и политической культуре Южной Азии, работая в Ashoka University с 2016 года.

В минувшее воскресенье командование Военно-воздушных сил Индии подвело итоги операции «Синдур», отметив точность и профессионализм своих действий во время ударов по Пакистану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после начала перемирия прогремели взрывы. МИД Индии пообещал ответить на нарушение огня Пакистаном.