Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Cable сообщил о гибели 37 человек при крушении парома в Нигерии
По меньшей мере 37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер в штате Квара в Нигерии.
По меньшей мере 37 человек погибли после крушения парома на реке Нигер в юго-западной части Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на портал Cable. Трагедия произошла в районе населенного пункта Гбаджигбо, расположенного в штате Квара.
По предварительной информации, причиной крушения стала перегруженность судна. В настоящий момент на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Местные власти и экстренные службы задействованы в спасательных работах, однако точное количество находившихся на борту людей пока неизвестно. Информации о выживших не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении парома у берегов Мозамбика погибли не меньше 90 человек. В результате крушения туристического парома в Ираке погибли 60 человек. При крушении парома в Непале пропали не менее 25 человек.