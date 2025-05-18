Cable сообщил о гибели 37 человек при крушении парома в Нигерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 37 человек погибли после крушения парома на реке Нигер в юго-западной части Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на портал Cable. Трагедия произошла в районе населенного пункта Гбаджигбо, расположенного в штате Квара.

По предварительной информации, причиной крушения стала перегруженность судна. В настоящий момент на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Местные власти и экстренные службы задействованы в спасательных работах, однако точное количество находившихся на борту людей пока неизвестно. Информации о выживших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении парома у берегов Мозамбика погибли не меньше 90 человек. В результате крушения туристического парома в Ираке погибли 60 человек. При крушении парома в Непале пропали не менее 25 человек.