Аш-Шараа учредил в Сирии независимые органы правосудия

Временный президент Сирии учредил комиссии по правосудию и пропавшим

Tекст: Ирма Каплан

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указы о создании независимых органов правосудия, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Комиссия по переходному правосудию будет заниматься раскрытием нарушений, совершенных прежним режимом, привлечением виновных к ответственности, компенсациями ущерба и укреплением национального примирения, сказано в указе по ее учреждению.

Вторым указом аш-Шараа учредил комиссию по делам пропавших без вести, которой поручено расследовать исчезновения людей, создать национальную базу данных и оказывать поддержку пострадавшим семьям.

Работа вновь учрежденных органов направлена на восстановление справедливости и преодоление последствий многолетнего конфликта, уточняется в документах.

Аш-Шараа возглавил временное руководство Сирии после того, как в декабре 2024 года оппозиционные силы заняли Дамаск, а Башар Асад покинул страну. Глава «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) объявил о переходном периоде длительностью до пяти лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.