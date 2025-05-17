«Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» и впервые выиграл Кубок Англии по футболу

Tекст: Мария Иванова

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории завоевал Кубок Англии по футболу, передает РИА «Новости». В финальном матче, который прошел на стадионе «Уэмбли», «орлы» одолели «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник Эберечи Эзе.

На 36-й минуте у «Манчестер Сити» был шанс сравнять счет, однако египетский нападающий Омар Мармуш не смог реализовать пенальти – удар отразил вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон. Во втором тайме судья отменил гол защитника лондонцев Даниэля Муньоса.

Этот трофей стал главным достижением в истории «Кристал Пэлас». До этого команда дважды выходила в финал Кубка Англии – в 1990 и 2016 годах, но оба раза уступала соперникам.

Победа в турнире открывает для «Кристал Пэлас» новые горизонты: клуб впервые выступит в еврокубках, обеспечив себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Напомним, в мае спортивные власти Италии отстранили главного тренера Симоне Индзаги и полузащитника Хакана Чалханоглу «Интера» на один матч. Они контактировали с лидером фанатского движения Марко Фердико, обсуждая распределение дополнительных билетов на финал Лиги чемпионов 2023 года против «Манчестер Сити».