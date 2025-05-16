В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.4 комментария
Глава РФПИ оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
Глава РФПИ назвал ключевой роль администрации США в переговорах России и Украины
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации президента США Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важную роль администрации Дональда Трампа в организации российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает РИА «Новости».
«Администрация Трампа сыграла ключевую роль в обеспечении того, чтобы прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
В пятницу утром состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.
Встреча делегаций России и Украины началась 16 мая в Стамбуле.