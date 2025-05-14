Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Ереван заявил о готовности подписать мирное соглашение с Баку
Министр иностранных дел Армении заявил о приверженности стране пути к устойчивому миру и выразил готовность немедленно подписать соглашение с Азербайджаном.
Мирзоян, выступая на 134-й сессии Комитета глав МИД Совета Европы в Люксембурге, подтвердил готовность Армении безотлагательно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном, передает ТАСС.
По словам Мирзояна, несмотря на геополитическую напряженность и неопределенность, Армения остается приверженной содействию устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе. Министр отметил, что проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже согласован и доработан.
«Я подтверждаю готовность Армении безотлагательно следовать по этому пути», – заявил Мирзоян. Он также подчеркнул, что одной из сегодняшних резолюций министерства вновь зафиксирован этот факт и отмечена необходимость как можно скорее подписать и ратифицировать соглашение.
В марте армянская и азербайджанская стороны окончили переговоры по тексту мирного соглашения. Ереван решил сотрудничать с миссией ЕС после мирного соглашения с Баку.