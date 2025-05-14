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    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 12:38 • Новости дня

    Китай сохранил контрмеры против «фентаниловых» пошлин США

    МИД КНР заявил о сохранении тарифных ответных мер на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Китай оставил в силе ответные тарифные меры против Соединенных Штатов из-за введенных Вашингтоном «фентаниловых» пошлин в размере 20%, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По словам Линь Цзяня, контрмеры Китая в ответ на введенные США так называемые «фентаниловые» пошлины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что сейчас между странами сохраняется режим «взаимных» пошлин, при котором китайские товары в США облагаются тарифом в 30%, а американские товары в Китае – в 10%.

    Линь Цзянь подчеркнул, что США использовали проблему фентанила в качестве предлога для введения необоснованных дополнительных пошлин в отношении Китая, который немедленно принял тарифные и нетарифные ответные меры.

    Дипломат добавил, что проблема фентанила – это внутренний вопрос для США, и именно Вашингтон должен нести ответственность за его решение.

    Ранее власти США обосновали введение двадцатипроцентных пошлин на китайскую продукцию борьбой с поставками фентанила.

    Китай снял месячный запрет на поставки самолетов компании Boeing своим авиакомпаниям.

    До этого Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    С 14 мая тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

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    12 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Китай и США решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин
    Китай и США решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Вашингтон достигли соглашения о взаимной отмене большей части дополнительных тарифов и временной приостановке части оставшихся пошлин на товары друг друга, пояснили в министерстве коммерции КНР.

    Власти Китая сообщили, что Пекин и Вашингтон по итогам переговоров в Женеве договорились обоюдно отменить в общей сложности 91% взаимных дополнительных пошлин на товары, передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще по 24 процентным пунктам пошлин с обеих сторон их действие будет приостановлено на 90 дней, а остальные 10% останутся в силе.

    США при этом внесут поправки в свои тарифы, введенные указами от апреля 2025 года, отменив 91% и временно заморозив 24% из 34% пошлины на китайские товары. Аналогичные шаги предпримет и Китай, отменяя 91% своих пошлин, приостанавливая действие 24 процентных пунктов на 90 дней и сохраняя 10% тарифа.

    Китай также приостановит или отменит нетарифные ограничительные меры в отношении США.

    Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что ранее введенные Соединенными Штатами экономические меры в отношении китайских товаров до апреля 2025 года пока останутся в силе.

    Напомним, утром в понедельник США и Китай договорились снизить пошлины до 10%.

    Ранее президент США заявил о намерении снизить пошлины на китайские товары. Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для китайской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай избавляется от американских энергоресурсов.

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    12 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.

    По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.

    В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.

    Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.

    Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.

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    13 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

    Глава Белого дома отметил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции в конце недели. Трамп подчеркнул, что решение по Сирии было принято после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», – заявил Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, передает ТАСС. Его заявление транслировали в прямом эфире ведущие американские новостные телеканалы.

    Накануне американский лидер сообщил, что планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе.

    Ранее Трамп заявил о намерении вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела Арабской республики.

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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова заявила о борьбе России и Китая за правду о Второй мировой войне

    Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю Второй мировой войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на единство России и Китая в вопросе сохранения памяти о героизме народов Второй мировой войны.

    Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью русско-китайскому культурному центру «Жар-птица», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия и Китай «сражаются за историческую память», в то время как США, Франция и Британия, по словам Захаровой, действуют в противоположном направлении и стремятся переписать историю.

    «Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны – Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны – Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что с каждым годом становится все меньше ветеранов и свидетелей войны, что, по ее мнению, Запад стремится использовать для искажения итогов войны. Захарова заявила, что после ухода последних свидетелей страны Запада намерены «полностью переписать историю, отказаться от итогов Нюрнберга и снести памятники».

    Она подчеркнула, что такие действия приведут к возвращению «к временам империализма, колониализма, но уже на новом уровне», что Захарова назвала «новым дном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

    Захарова публиковала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Британии к нацизму. Она также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, отметив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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    12 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    По его словам, он рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где может состояться встреча российских и украинских представителей, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что не уверен, где будет находиться в день переговоров, так как у него много намеченных встреч, но подчеркнул, что рассматривает вариант личного присутствия в Турции.

    Ранее президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    20 комментариев

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    В Конгрессе потребовали расследовать факт подарка Трампу самолета Boeing

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять в подарок от Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов, передает Axios.

    Член Палаты представителей Ричи Торрес призвал инициировать расследование возможного подарка Трампу от королевской семьи Катара, сообщает РИА «Новости». Торрес обратился с соответствующими запросами к Счетной палате, генеральному инспектору Минобороны и в управление служебной этики, подчеркнув необходимость выяснить все обстоятельства сделки.

    В обращении Торрес отметил, что столь дорогой подарок станет самым ценным, когда-либо преподнесенным иностранным правительством американскому президенту. Его стоимость оценивается в 400 млн долларов, а сам самолет в письме назван «воздушным дворцом».

    Трамп публично выразил недовольство реакцией демократов, отметив в соцсети Truth Social, что Boeing 747 предоставляется Минобороны для замены старого Air Force One в прозрачной сделке, и назвал требования демократов оплатить самолет необоснованными.

    Ранее телеканал ABC сообщал, что самолет будет использоваться как президентский борт до конца срока Трампа, после чего будет передан в президентскую библиотеку. Анализ для Пентагона показал, что передача лайнера не будет считаться взяткой по американскому законодательству. Эксперты уточняют, что итоговая стоимость может вырасти за счет установки специального оборудования безопасности.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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