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Китай сохранил контрмеры против «фентаниловых» пошлин США
МИД КНР заявил о сохранении тарифных ответных мер на пошлины США
Китай оставил в силе ответные тарифные меры против Соединенных Штатов из-за введенных Вашингтоном «фентаниловых» пошлин в размере 20%, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По словам Линь Цзяня, контрмеры Китая в ответ на введенные США так называемые «фентаниловые» пошлины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас между странами сохраняется режим «взаимных» пошлин, при котором китайские товары в США облагаются тарифом в 30%, а американские товары в Китае – в 10%.
Линь Цзянь подчеркнул, что США использовали проблему фентанила в качестве предлога для введения необоснованных дополнительных пошлин в отношении Китая, который немедленно принял тарифные и нетарифные ответные меры.
Дипломат добавил, что проблема фентанила – это внутренний вопрос для США, и именно Вашингтон должен нести ответственность за его решение.
Ранее власти США обосновали введение двадцатипроцентных пошлин на китайскую продукцию борьбой с поставками фентанила.
Китай снял месячный запрет на поставки самолетов компании Boeing своим авиакомпаниям.
До этого Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.
С 14 мая тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.