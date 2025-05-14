Китай сохранил контрмеры против «фентаниловых» пошлин США

МИД КНР заявил о сохранении тарифных ответных мер на пошлины США

Tекст: Вера Басилая

По словам Линь Цзяня, контрмеры Китая в ответ на введенные США так называемые «фентаниловые» пошлины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас между странами сохраняется режим «взаимных» пошлин, при котором китайские товары в США облагаются тарифом в 30%, а американские товары в Китае – в 10%.

Линь Цзянь подчеркнул, что США использовали проблему фентанила в качестве предлога для введения необоснованных дополнительных пошлин в отношении Китая, который немедленно принял тарифные и нетарифные ответные меры.

Дипломат добавил, что проблема фентанила – это внутренний вопрос для США, и именно Вашингтон должен нести ответственность за его решение.

Ранее власти США обосновали введение двадцатипроцентных пошлин на китайскую продукцию борьбой с поставками фентанила.

Китай снял месячный запрет на поставки самолетов компании Boeing своим авиакомпаниям.

До этого Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

С 14 мая тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.