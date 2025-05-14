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Ким Чен Ын понаблюдал за учениями спецназа и танкистов КНДР
Ким Чен Ын оценил учения спецназа и танковые соревнования в КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения спецназа и танковые соревнования, где обсудил важность модернизации подготовки военных подразделений, передает ЦТАК.
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 13 мая учения подразделений спецназа Корейской народной армии, соревнования танкистов и показательные огневые учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за различными тактическими методами подготовки вместе с командованием Корейской народной армии (КНА) с наблюдательного пункта. Лидера государства сопровождали министр обороны Но Гван Чхолем и начальник генштаба Ли Ен Гиль», – сказано в сообщении.
Во время мероприятий Ким Чен Ын встретился с бойцами 11-го корпуса Корейской народной армии, высоко оценив их мастерство и отметив успешное выполнение задач универсального батальона.
По словам Ким Чен Ына, внедрение новых методов в обучении командиров способствует укреплению боевого духа и профсамостоятельности офицеров.
Он подчеркнул, что ключевая задача армии – завершить подготовку к войне, а важнейшим направлением назвал антиимпериалистический классовый фронт.
«Боевая подготовка, направленная на то, чтобы превратить все уровни армии в элитную силу, которая тщательно и безупречно выполняет любой приказ, является первой революционной задачей», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.
Лидер КНДР призвал совершенствовать тренировочные площадки, внедрять современные методы и системы подготовки, чтобы соответствовать требованиям времени.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время визита в посольство России в Пхеньяне Ким Чен Ын подчеркнул, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным поводом для особой гордости.