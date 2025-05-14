Ким Чен Ын понаблюдал за учениями спецназа и танкистов КНДР

Ким Чен Ын оценил учения спецназа и танковые соревнования в КНДР

Tекст: Ирма Каплан

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 13 мая учения подразделений спецназа Корейской народной армии, соревнования танкистов и показательные огневые учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за различными тактическими методами подготовки вместе с командованием Корейской народной армии (КНА) с наблюдательного пункта. Лидера государства сопровождали министр обороны Но Гван Чхолем и начальник генштаба Ли Ен Гиль», – сказано в сообщении.

Во время мероприятий Ким Чен Ын встретился с бойцами 11-го корпуса Корейской народной армии, высоко оценив их мастерство и отметив успешное выполнение задач универсального батальона.

По словам Ким Чен Ына, внедрение новых методов в обучении командиров способствует укреплению боевого духа и профсамостоятельности офицеров.

Он подчеркнул, что ключевая задача армии – завершить подготовку к войне, а важнейшим направлением назвал антиимпериалистический классовый фронт.

«Боевая подготовка, направленная на то, чтобы превратить все уровни армии в элитную силу, которая тщательно и безупречно выполняет любой приказ, является первой революционной задачей», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР призвал совершенствовать тренировочные площадки, внедрять современные методы и системы подготовки, чтобы соответствовать требованиям времени.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время визита в посольство России в Пхеньяне Ким Чен Ын подчеркнул, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным поводом для особой гордости.