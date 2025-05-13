Назван объем рынка рекламы у блогеров в России

Объем рынка рекламы у блогеров в России достиг почти 60 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

По данным исследования, опубликованного комитетом по Influence Marketing АКАР при участии Аналитического центра Российской индустрии рекламы, специалисты проанализировали показатели платформ WhoIsBlogger и Yoloco, передает ТАСС.

В сообщении отмечается: «По экспертной оценке, основанной на данных аналитических платформ WhoIsBlogger и Yoloco, совокупный объем рынка в 2024 году составил порядка 57-60 млрд рублей». Исследование показывает, что 80% инвестиций приходятся на 500 крупнейших рекламодателей, а 20% распределяются между десятками тысяч брендов из сегмента малого и среднего бизнеса.

Лидирующую позицию по объему бюджетов занимает YouTube с долей 47,9% (27,6 млрд рублей), далее следуют Telegram и Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) – примерно по 20% (11,5-11,6 млрд рублей). VK удерживает 11,2% рынка (6,5 млрд рублей), а Twitch и Rutube занимают незначительные доли – менее 1% каждая (0,4 млрд и 0,3 млрд рублей соответственно).

В исследовании подчеркивается, что подобное распределение подтверждает рост интереса брендов к визуальному видеоконтенту и широкому спектру тематик. Аналитики основывали расчеты на сопоставлении размещений, просмотров, а также средневзвешенных показателей CPV и CPU.

Сопредседатель комитета АКАР Аполлинария Двуреченская заявила: «Нам удалось разработать прозрачную методологию, которая станет базой для регулярных измерений. Один из ключевых инсайтов – объем рынка блогеров оказался существенно выше прежних представлений». Она также отметила значительный вклад малого и среднего бизнеса и подчеркнула, что для них блогеры являются важнейшим маркетинговым инструментом.

Ранее российская платформа «ВКонтакте» заняла лидирующую позицию на рынке инфлюенс-маркетинга в 2024 году, получив 40% рекламных бюджетов, в то время как YouTube остался с 30%.