Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.0 комментариев
«ВКонтакте» обогнал YouTube по рекламным бюджетам у блогеров
Российская платформа «ВКонтакте» заняла лидирующую позицию на рынке инфлюенс-маркетинга в 2024 году, получив 40% рекламных бюджетов, в то время как YouTube остался с 30%, следует из исследования агентства Digital Church.
Согласно исследованию агентства Digital Church, по итогам 2024 года «ВКонтакте» стал лидером на рынке инфлюенс-маркетинга, обогнав YouTube по объему рекламных бюджетов. На долю «ВКонтакте» пришлось 40% рынка, включая VK Video, «Клипы» и текстовые посты, тогда как YouTube получил 30%, пишет «Коммерсантъ».
Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) занял 15% рынка, а оставшиеся 10% распределились между Telegram, Rutube, «Одноклассниками» и Yappy. Общий объем рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 году достиг 44 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.
Эксперты отмечают, что значительная часть доходов сегмента остается неучтенной из-за серых схем. Несмотря на рост отечественных платформ, они пока не могут предложить рекламодателям аудиторию, сопоставимую с ведущими зарубежными ресурсами.
В 2024 году наиболее востребованными форматами стали эксклюзивные вертикальные видео, которые вытесняют горизонтальный видеоформат. Семейные и детские блогеры продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке благодаря высокой вовлеченности аудитории.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ