Колумбийские и польские наемники обнаружены в боях на стороне ВСУ в Лысовке

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады с позывным Шелест рассказал, что на стороне ВСУ в населенном пункте Лысовка в Донецкой Народной Республике были замечены наемники из Колумбии и Польши.

«Были наемники, да. По перехватам знаем, что колумбийцы и поляки», – сообщил он.



Ранее военнослужащий уточнял, что для обороны Лысовки ВСУ привлекли одни из самых боеспособных подразделений, включая воздушно-десантные войска.

Как сообщило РИА «Новости», Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения Лысовки и сообщило о жестком сопротивлении со стороны украинских формирований, которые использовали артиллерию, дроны и мелкие штурмовые группы.

В ведомстве отметили, что российские бойцы уничтожили значительное количество военной техники противника, в том числе тяжелые беспилотники типа «Баба Яга». Бои за Лысовку осложнялись присутствием мелких украинских подразделений в подвалах разрушенных зданий, что растянуло операции на несколько суток. По словам заместителя командира Сергея Бацулина, только благодаря действиям российских солдат удалось освободить населенный пункт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны поздравил 1-й гвардейский мотострелковый полк с успешным участием в освобождении Нового и отметил мужество личного состава. Российские войска находятся вблизи границ Днепропетровской области Украины.

В этом регионе ВСУ используют промышленно развитую тыловую базу, но на окраинах области сегодня началась принудительная эвакуация населения. В офисе Зеленского осознают риск утраты территорий и стягивают в регион дополнительные силы.

В ходе операции по освобождению Горналя в Курской области российские войска столкнулись с иностранными наемниками, среди которых оказались граждане Польши, Турции и США.